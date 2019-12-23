美韓特種兵演習　模擬生擒朝目標人物

朝鮮半島局勢愈趨緊張之際，美國軍方日前公開駐韓美軍與南韓軍方的定期演習情況，包括美韓特種部隊模擬攻入建築物生擒目標人物。由於美軍披露以北韓為假想敵的演習較罕見，分析認為美方是警告有意「聖誕節挑釁」的北韓。

美國國防部上周一（16日）發放美軍與韓軍的特種作戰司令部，上月初在江原道及群山空軍基地等地演習的照片及影片，內容包括跳傘及近身距離作戰，並標明是兩軍的定期聯合演習。其中一條影片顯示，美韓特種部隊成員在戰機支援下突襲建築物，他們與「北韓士兵」的假想敵槍戰後，活捉目標首腦人物；其後帶走一名白衣男子。

南韓傳媒周一（23日）報道，生擒目標人物的演習，等同演練針對北韓黨政軍首腦的「斬首行動」。據悉美韓特種部隊經常展開這類演習，但自從美朝去年展開對話後，美方沒有公開對朝及敏感的演習內容。報道指，美軍今次公開過去一年多不公開的定期演習，是向暗示有意在聖誕節發起挑釁的北韓，發出強而有力的軍事警告。

前年美朝交惡期間，美軍對北韓大打宣傳戰，頻頻高調公開軍事演習內容，有展示軍事實力的意味。面對兩國關係急轉直下，美國參謀長聯席會議主席米利上周五（20日）稱，美軍已做好準備應對一切情況，並保持極高的戒備狀態。

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