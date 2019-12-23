亞裔屢成暴力搶劫目標　組織籲政府關注

法國近年常常有亞裔人士因被誤以為是富有遊客，遭劫匪暴力襲擊。其中一名住在巴黎東南郊區的41歲亞裔女子，在下巴士後被匪徒搶手袋及推到地上，遭毆打至不省人事，身體兩處骨折，因而停工三周及患上創傷後壓力症候群。有組織發起運動，希望喚醒政府和輿論關注情況。

49歲華裔商人張朝林於2016年，在巴黎北面郊區街頭遭兩名年輕匪徒暴力搶劫，不幸喪生。當時他被搶的背包內只有一個手機充電器和一些糖果。事件引起輿論廣泛關注，兩名罪犯去年被判囚。在張朝林事件後，當地不斷有中國遊客和當地小店的華裔商人遇劫甚至遇襲，引發多次示威抗議，譴責針對亞裔的襲擊。

巴黎東南郊區馬恩河谷省的社區組織「為各人安全」發言人林春來表示，這些受害人遇劫是因為他們是亞洲人。由於法國禁止以種族分類統計，並沒有相關襲擊的官方數字，但該組織指漸漸看到匪徒的目標針對亞裔人士。受害人通常是女性或長者，匪徒在街上盯上目標後，尾隨至僻靜地方施襲。

根據警方紀錄，在去年5月至今年5月期間，總共收到114宗襲擊報案，大部分發生在馬恩河谷省。關注組織擔心問題愈來愈嚴重，並指摘政府漠視這類種族歧視的罪惡。很多受害人因怕報復或沒有居留證而不去報警。法國青年華人協會代表表示，不容易聯絡到受害人，因為他們感到孤立無援，不知道有其他受害人。

警方及市政府在傳媒追訪時表示，他們一直緊密跟進問題。一名匿名警員說，有年輕人誤信亞洲人身上常常有現款，故此聯群結隊打劫他們。關注組織不斷要求市政府在公眾地方安裝監控鏡頭和追究犯人，並與反種族歧視組織合作，在大巴黎區學校推廣反罪惡運動。

駐法國記者呂靜儀報道