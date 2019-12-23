朝或採強硬反美政策　作為特朗普聖誕禮物

距離美朝談判死線只餘約一周，外界關注北韓向美國派發的「聖誕禮物」。美媒引述接近北韓領導層想法的消息指，領袖金正恩計劃對美採取強硬政策，包括不再談判無核化，並靜候觀望美國總統特朗普的政治前途，決定今後路線。

有線電視新聞網絡周一（23日）報道，北韓的「聖誕禮物」很可能包括放棄與美談判及鞏固核武國地位，同時不再要求放寬制裁，作為達成短期及長期經濟發展的方式，反而進一步履行提倡自力更生的主體思想。事實上，金正恩去年宣布北韓完成研發核武時，表明今後將集中力量在發展經濟及改善國民生活。

特朗普的政治前途亦影響金正恩的對美政策，報道指他認為特朗普面對彈劾及明年大選下，在政治上易受攻擊，因此朝方或採取靜候觀望的對策。分析相信，北韓擔心與特朗普達成協議後，一旦對方輸掉大選，下屆美國政府或不承認美朝協議；加上特朗普退出伊朗核協議的做法，使朝方認為不能相信美國守約。

消息人士解釋，假如特朗普成功連任，金正恩或更願意恢復談判，但到時肯定會提高談判門檻；至於美方最重視的無核化議題，據報北韓已無意與美討論。

不過，報道指北韓的「聖誕禮物」，很大機會不是發射衞星火箭、洲際彈道導彈或核試，原因是對中國及俄羅斯而言，上述行為的性質「太挑釁」；至於北韓日前兩度在西海衞星發射場進行的引擎測試，消息人士稱這旨在協助北韓科學家「取得重要知識」，但並沒有越過紅線，損害北韓與中俄兩國的關係。

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