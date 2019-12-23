極端分子獄中招攬新血　擅開回教法庭

英國《泰晤士報》報道，關押在英國監獄的回教極端主義囚犯，私自在獄中舉行臨時的回教法庭審訊、傳閱被禁的刊物，甚至公開招攬及培訓一些年輕的回教徒囚犯。事件引起關注，專家敦促審視全國監獄的恐怖及極端主義情況。

一名化名「傑克」（Jack）的20多歲釋囚透露，他如何在白金漢郡的伍德希爾監獄，結交一批向極端組織「伊斯蘭國」（IS）宣誓效忠的囚犯。他表示，招攬他的人之中，包括巴基斯坦裔激進回教教士喬杜里（Anjem Choudary），又稱可以收聽曾被視為拉登接班人的阿蓋德也門支部領袖拉基（Anwar al-Awlaki）的講話錄音。

傑克表示，他在宗教部門等候周五禱告開始時，有自稱回教領袖接近及招攬他；又指他曾在獄中參與回教法庭審訊及處分，涉嫌違規喝酒的囚犯被毆打。傑克出獄後仍收到囚友的訊息，稱可以協助他前赴敍利亞，但他最終選擇放棄那種生活。

在上月發生的倫敦橋恐襲中，施襲者奧斯曼‧汗曾因密謀恐襲而罪成判囚，但去年提早出獄，令外界關注到監獄極端主義的問題。艾奇遜教授（Ian Acheson）3年前曾撰寫報告，指英國監獄的極端主義問題愈來愈嚴重，並提出應對措施，但受到阻撓。他表示，該名釋囚所說的印證了他的擔心，認為監獄未能處理這些國安威脅，呼籲政府正視。