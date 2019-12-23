仁醫義助7歲越裔童　手術矯正畸形足

越南一名7歲男童患有畸形足，無法直立行走，要靠拐杖或在地上爬行，情況愈來愈差。澳洲一名外科醫生知悉後，透過兒童慈善基金會籌募資金，安排男童到墨爾本治療。男童的病況得以改善，預計半年至一年內可以開始正常行走。

男童陸晨（Chien Lu，音譯）天生雙足腳掌朝內，由於越南缺乏相關醫療資源，當地及來自美國的醫生兩度嘗試幫助他都失敗。陸晨與相依為命的祖母住在越南北部與世隔絕的村落，他到墨爾本就醫前，最遠到過是離家40公里的學校。由於行動不便，他上學時住在宿舍，每天由同學背着到課室，假期才回家。

墨爾本越裔外科醫生陳東（Ton Tran，音譯）得悉陸晨的情況，並與越南的醫生討論後決定施以援手。他透過澳洲慈善團體「兒童優先基金會」（Children First Foundation）籌集經費，安排陸晨上月底到醫院，檢查後發現他右髖關節脫骹。

陸晨上月30日接受矯正手術，陳東預計他需時3個月才可嘗試走路，但當上周二（17日）陸晨拆去石膏後，竟可自己站起來，復康情況比預期好。陸晨原本安排聖誕前回國，但獲陳東安排接回家一起過聖誕，然後才返回越南。