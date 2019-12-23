國產通訊軟件ToTok　被指是監控國民工具

阿聯酋早前推出一款名為「ToTok」的通訊軟件，下載量數以百萬計。但美媒周日（22日）引述機密文件報道，ToTok實際上是阿聯酋政府的監控工具，通訊只屬偽裝，以暗中取得用戶的行蹤、對話紀錄等資訊。Google與Apple已先後將ToTok下架，阿聯酋官方及美國中情局（CIA）則拒絕回應報道。

普及全球的通訊軟件如WhatsApp與Skype，部分功能在阿聯酋受到限制，令國產的ToTok大有市場。ToTok在全球亦大受歡迎，甚至在上周成為美國下載量最多的應用程式之一。但《紐約時報》披露，ToTok以天氣預報作偽裝，收集用家的確切定位，並能存取手機收音器、相機等，令阿聯酋政府能夠監控用家的對話、日程、音頻及相片。

《紐時》指，ToTok營運商「Breej Holding」，背後企業應為與國家情報人員有關的「DarkMatter」及「Pax Al」。報道引述中東消息指，有阿聯酋官員承認ToTok確是作監控之用；而美國情報機關曾就此向盟友警告過ToTok的危險性。報道引述分析指，ToTok開發簡易，幾乎是中國軟件「一塊」的翻版，連名字也與抖音海外版「TikTok」相似。中國巨企華為近期亦曾於廣告中宣傳ToTok。

阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾等中東國家都曾與以色列或美國等地的私人企業合作，透過中間人入侵取得敵人或國民的資訊，但ToTok反映有政府開始以誘使用家自願上釣的方式，直接進行監控。此舉被視為富裕國家之間數碼軍備競賽的一部分，不少政府各出奇招監控外國對手、罪犯、恐怖分子、傳媒及批評者。