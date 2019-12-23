卡舒吉案5兇手被判死刑　王儲顧問及駐土總領事無罪釋放

沙特阿拉伯異見記者卡舒吉去年10月，在土耳其伊斯坦布爾的沙特領事館遇害。沙特檢察官周一（23日）表示，法院判處5名被告死刑，另外3人面臨總共24年監禁，但沙特駐伊斯坦布爾總領事奧泰比（Mohammad al-Otaibi）和王儲穆罕默德‧薩勒曼的顧問艾基塔尼（Saud al-Qahtani）則無罪釋放。

沙特檢察官發聲明表示，法院審訊涉及11名被告，並判處5名直接參與殺害卡舒吉的男子死刑。當地國營電視台報道，總檢察長調查指出，無證據顯示艾基塔尼涉案，法院亦判奧泰比無罪，他與另外一些沒有披露身份的被告已獲釋。報道又指，法院經過9次開庭後，審訊總結沒有卡舒吉案事前的謀殺意圖。審訊有多名外交官出席，但沒有向傳媒和公眾公開。

法媒引述消息人士指，被告包括穆罕默德‧薩勒曼的保鏢穆特雷（Maher Mutreb）、精於快速解剖的內政部高官塔比奇（Salah al Tubaigy）和沙特皇家衞隊成員巴拉維（Fahad al-Balawi）等，但未知他們是否被判死刑。

卡舒吉為《華盛頓郵報》作者，土耳其消息指，沙特的15名「殺人小組」成員，在領事館內殺害卡舒吉，把他肢解棄屍，至今仍未找回他的遺體。人權特別報告員早前亦公布調查報告，指有「可靠的證據」顯示，穆罕默德．薩勒曼及其他沙特高官須對命案負責。