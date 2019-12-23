英媒：哈梅內伊憂示威顛覆政權　下令鎮壓釀逾1500死

伊朗政府上月宣布撤銷燃油補貼，觸發全國多地示威，德黑蘭最終以武力鎮壓。英媒周一（23日）報道，最高精神領袖哈梅內伊對示威沒有耐性，曾召集最高國安及政府官員，下令不惜一切制止示威。報道又指，是次是自1979年伊朗革命以來最血腥鎮壓，僅2周已造成逾1500人死亡。

英媒引述3名伊朗內政部官員報道，指出1500名死者中包括至少17名青少年和400名女子，當中亦包括安全部隊和警察；數字遠比國際特赦組織公布的304人、及美國國務院的1000人為多。內政部官員指，數字是從安全部隊、停屍間、醫院和驗屍官辦公室收集得來。

示威由反對撤銷燃油補貼迅速演變成對伊朗政權的挑戰。消息人士指，哈梅內伊於示威第二日在官邸會見高級官員，包括安全助理、總統魯哈尼及其內閣成員，他批評政府處理動亂手法，更不滿有人焚燒他的肖像以及伊朗前最高精神領袖的雕像。他下令盡一切可能結束示威，更警告官員若不能立即制止示威，就後果自負：「敵人想推翻伊朗，必須立即反應。」

消息人士指，哈梅內伊要求伊朗革命衞隊平亂，擔心工人階級小城鎮的民憤，因這低收入選民是政府支柱，尤其明年2月將舉行議會選舉。伊朗政府拒絕回應報道。示威期間當局封鎖網絡，外界無法了解示威情況。國家電視台本月初首次證實，有安全部隊向眾民開槍造成傷亡，稱「有暴徒被殺」，但沒有公布官方的死亡人數。