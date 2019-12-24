去年因與虛擬歌手初音未來「結婚」而聞名世界的日本公務員近藤顯彥，最近傳出新消息。本來只是在二次元中存在的初音，現在終來到現實世界與近藤一同生活，還一同拍賀年照和到溫泉旅行紀念結婚周年。惟現實中的她全程不言不語，因為這位「近藤未來女士」只是一個等身大人偶。

現已36歲的近藤最近在「妻子」陪伴下接受訪問。穿上常人服裝的初音人偶坐在椅子上，完全活像一個靜止的人。近藤強調他是真心為愛才結婚，而非為了搞噱頭。婚後他每朝都由GATEBOX管家系統中的立體影像初音叫醒上班；搭車時聽的歌和午休時看的動畫，全都是「妻子」的作品。

可惜當日行禮用的初音只是布娃娃，難以產生共同生活的實感。在朋友介紹下，近藤在今年3月訂製了這個等身大人偶。他現在終可以真的帶同「妻子」出外旅行、一同拍照，一同吃飯，為她買衣服首飾。雖然現實中的近藤是自己動手做家務，自己為她擺出各種姿勢拍照上傳網絡，不過他仍期待終有一天，科技可以令「妻子」能與自己互動，成為真正的伴侶。

近藤過去曾因不愉快的經歷，失去對人的信心，直至聽到初音的歌聲鼓勵才重新站起來，因而瘋狂愛上了這虛擬歌手，更決定與「她」共度餘生。