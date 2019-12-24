歐洲龍婆預言：特朗普患腦腫瘤　恐怖份子入侵歐洲

「歐洲龍婆」保加利亞已故失明女預言家萬加（Baba Vanga）已經去世23年，但她對2020年的預言再次引起關注。據指她預言美國總統特朗普和俄羅斯總統普京都會遭遇浩劫、亞洲發生海嘯及地震、隕石墜落俄羅斯，歐洲則會「落入回教極端分子手中」。

萬加預言2020年的全球前景暗淡，她指特朗普患上腦腫瘤，最終會導致失聰甚至死亡、普京則會在克里姆林宮遭內鬼企圖刺殺。歐洲近年多次受到恐怖襲擊，萬加則預測歐洲明年會落入極端分子手中，他們會動用化學武器攻擊人民；而英國脫歐後，她預計歐洲陷入大規模的經濟危機。

另外，萬加再次預測來年亞洲會發生地震及海嘯，其中巴基斯坦，中國，日本等國會成為海嘯的受害者；而地震將會造成數百人死亡；她又預測俄羅斯會遭到隕石撞擊。

在1996年離世的萬加生前留下一大堆預言，其支持者指她有非凡的預知能力，準確度高達8成，甚至可以預測到直至5079年宇宙終結時的事；據指她曾成功預測911恐襲、英國脫歐以及回教激進組織「伊斯蘭國」（IS）崛起等。