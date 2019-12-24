大和撫子完勝東洋武士　小5男生體能指數創新低

日本體育廳周一（23日）發表2019年度全國體能測試結果，發現中小學男生的平均體能遠遜於同齡女生；而小5男生的平均體能，更是創了08年有調查以來的新低，完全顛覆了傳統的兩性形象。

調查在今年4至7月間進行，對象是由全國抽選的105萬名小5學生，以及96萬名中2學生。受測者需要接受50米短跑和腕力等8項現場測試，再回答一份有關運動時間和生活習慣的問卷，然後將分數計算平均值作為得分。

測驗以80分為滿分，小5男生的平均得分是53.6，女生是55.6；中2男生平均是41.6，比女生的50.0差得多。而比對去年的同一調查結果，不論男女的平均體能都有些微下跌，其中又以男性的體能指數跌幅較大。而中2的女生則蟬聯平均體能指數冠軍。惟在身體柔軟度方面的數值，則男女都達到有史以來最佳。調查又發現全部中小學生的打機、看電視時間都有所增加，每天3小時以上的人體力都出現下調。出外運動的時間明顯減少，令更多男女生有超重傾向。

參與調查工作的名古屋學院大學教授中野貴博表示，「要青少年的體能回到1980年代的高峰是不太可能，但今次的結果卻是意外地差。當下必須急速找出原因，思考對策。」中野教授推測，學生的生活習慣惡化，與近年天氣太熱不無關係，「酷熱的夏天令大家都不想外出也不能做運動，所以出現這樣的現象。」