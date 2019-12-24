中日韓領導人會議　推動RCEP如期簽署

文在寅（左起）、李克強及安倍晉三步入會場。

第8次中日韓領導人會議周二（24日）在四川成都舉行，重點之一是落實上月就區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）發表的聯合聲明，積極推動明年如期簽署。因應近期朝鮮半島局勢不穩，預料三國領導人將就此交換意見。

中國國務院總理李克強在會議發言時，以《三國演義》譬喻中日韓關係，指《三國演義》所說的是中國內部紛爭，而不是目前中日韓關係；又稱冬至已過，春天即將來臨，期望中日韓建立更加厚實的合作基礎，共同面對挑戰。

日本首相安倍晉三表示，中日韓合作的前提是建立三方共贏關係，希望三國合作給外界帶來正面影響；南韓總統文在寅指在單邊主義和貿易保護主義抬頭、第4次工業革命到來令全球價值鏈重組下，三國應加強經濟合作與交流。

文在寅與安倍晉三周二下午將舉行雙邊會談，預料重點討論日本撤銷限貿措施、延長軍事情報保護協定等問題。這是日韓爆發貿易摩擦後，兩國領導人15個月以來首次正式會談。

另外，李克強周一（23日）晚與文在寅會面，雙方同意在多方面合作，推動區內經濟、和平等發展。李克強指中韓面對全球經濟貿易低迷和下行壓力，須互補優勢增加經貿合作，願開放包容的態度與南韓發展戰略對接，研究在第三方市場等合作，實現互利共贏。

文在寅亦認同攜手應對不同挑戰，願與中國盡快簽署RCEP，維護自由貿易；同時願意推動第三方市場合作盡快取得務實成果，增進雙方國民交流、體育、文化和旅遊合作。