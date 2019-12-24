英女王聖誕文告　形容今年崎嶇不平

英國經歷多事的一年，英女王伊利沙伯二世向國民及英聯邦國家發表的聖誕文告，將於周三（25日）播出。預先錄製的講話摘錄則前一天公開，英女王承認今年對其家庭及全國來說都是「崎嶇不平」的一年，但相信可逐步改變。

白金漢宮發布英女王聖誕講話的內容摘錄，她談到耶穌的生命彰顯了和諧的重要，稱其教會人們「多麼小的信念和希望一步，可以克服長期以來的分歧及根深柢固的割裂，並帶來和諧和理解」。她表示：「這道路當然不會永遠順利，在這一年，有時會變得崎嶇不平，但一小步一小步可以改變世界。」

外界認為，英女王所言是指英國脫歐引起的持續僵局，直到早前大選保守黨大勝一刻才得以打破。英國皇室亦經歷了風風雨雨的一年，包括哈利王子承認與兄長威廉不和，哈利之妻梅根苦於融入皇室，安德魯王子因捲入淫媒醜聞及失言而被迫卸下公職，王夫菲臘親王因車禍受查，近日又因舊患入院。

菲臘親王上周五（20日）早上因舊有病患，經直升機送院接受觀察及治療，已過了至少3晚。王儲查理斯周一（23日）表示，菲臘親王受到非常好的照料，但稱目前只知道這些。菲臘親王入院後，英女王並沒有更改日程，如常跟家人參加禮拜等。