山火致跨年慶典失色　多市取消煙花匯演

澳洲山火持續，雖然氣溫回落和風勢減弱令火勢放緩，但各省政府仍謹慎應對。部分城市取消聖誕煙花活動；墨爾本等地更有議員呼籲，取消今年跨年慶典的煙花匯演，將省下的金錢用於救災，並減少再引起更多火頭的危機。澳洲今年或會過一個不一樣的聖誕及新年。

維多利亞省墨爾本市議員瓦茨（Jackie Watts）周一（23日）表示，這時候以煙花活動慶祝會加劇山火問題，加重消防員救火的工作，她認為應考慮用其他方式慶祝。但市長卡普（Sally Capp）則認為，由官方舉辦煙花匯演，可避免未經訓練的居民在自家後園放煙花，減少引起火災的危險。

新南威爾士省悉尼亦有逾23.5萬名民眾聯署，要求市政府取消除夕煙花匯演，市長穆爾（Clover Moore） 則指，山火為居民帶來重創和傷痛，除夕慶典可團結民眾，傳遞新年新希望；市政府亦可利用慶祝活動，為紅十字會救災復原基金籌款。雖然墨爾本和悉尼仍會如期舉行除夕煙花匯演，但新省的利斯莫爾、昆士蘭省的莫頓灣及黃金海岸市議會，均已決定取消聖誕煙花活動。

災情方面，由於新省及維省周二（24日）氣溫回落及風勢減弱，山火有望緩和，但當局仍提醒民眾勿鬆懈。新省當局指山火自上周四再摧毀100間房屋，省內目前仍有近百處山火。維省當局則指，周末氣溫將再度上升，預計山火可能持續數周至數月。省內墨爾本及莫靈頓半島周二整日籠罩濃煙，當局發出健康警告，呼籲有呼吸疾病的人留在室內。

在南澳省，約175名消防員仍繼續撲救在阿德萊德山區的山火，由於預計本周稍後會有微風和氣溫漸升，消防人員加緊巡視以免有死灰復燃。該省至今有4萬公頃土地被焚毀，其中1100公頃屬葡萄種植區。至於昆士蘭及西澳省，當局將山火警戒降至「勸喻」級別。