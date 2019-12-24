金正恩指示軍方三巨頭　或海陸空挑釁

美朝關係波譎雲詭之際，北韓領袖金正恩日前主持勞動黨中央軍事委員會擴大會議。據報南韓國家安全部門關注他在會上，提出「黨的軍事戰略意圖」，以及讓海陸空三軍司令站起來聽取指示，不排除北韓準備全方位綜合軍事挑釁。

南韓《朝鮮日報》周二（24日）引述消息報道，南韓國防部、統一部、國家情報院關注金正恩主持會議的情況。由於北韓已預告向美國派發「聖誕禮物」及今年底對美談判死線將至，因此韓方認為該會議或討論了軍事挑釁；而朝中社報道會議結果時，提到「根據黨的軍事戰略意圖，重新組建、擴大或改組部隊」。

南韓傳媒指出，金正恩今年7月視察新型彈道導彈潛艇時，首次使用「黨的軍事戰略意圖」這一表述，因此有分析認為該表述相隔5個月再次被提及，或證明北韓準備的「聖誕節挑釁」，可能與潛射彈道導彈或搭載該導彈的新型潛艇有關。

特別的是，在北韓中央電視台播放會議的片段中，罕有公開人民軍總參謀長朴正天、海軍司令金明植、空軍司令崔光赫從座位上站起來，接受金正恩指示的畫面。對此，南韓國策研究所人士認為，此舉暗示北韓除了發射新型北極星三型潛射彈道導彈外，同時準備陸空兩路的軍事挑釁，甚至是海陸空三方挑釁。

另外，周一（23日）有報道指美韓特種部隊曾模擬發動「斬首」突擊演練，攻入建築物生擒目標人物，被指警告有意「聖誕節挑釁」的北韓。南韓國防部翌日表示，傳媒誤解演習性質，它不是以北韓為假想敵，而是聯合反恐演練解救人質；美國國防部官員亦批評，傳媒報道的說法不負責任、荒謬及非常危險。

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