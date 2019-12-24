悉尼商場放氣球派禮　群眾爭奪釀人踩人12傷

聖誕臨近，不少商店推出優惠促銷。澳洲悉尼西部一間購物中心周一（23日）晚以投放氣球的方式，向顧客大派禮物，吸引眾多人參加。惟氣球落下一刻，引發150人洶湧推擠、爭相搶奪，更發生人踩人。事件中至少12人受傷，其中5人緊急送院。

事發在帕拉馬塔區的Westfield購物中心，當時舉行午夜氣球投放活動。這些氣球內藏有購物卡和現金券，為該商場由周一早上9時至周二（24日）平安夜傍晚6時舉行的「33小時不間斷購物」促銷活動其中一環。當兩大袋的白色和金色氣球從天而降時，現場大批人士爭相搶奪，有群眾互相推撞，多人跌倒受傷，甚至有兒童在混亂中遭踩踏。

現場片段可見，混亂期間連聖誕擺設也被撞跌，一名打扮成聖誕老人的人被推後數米。目擊者布迪（Christie Trawan Budi）憶述：「人們互相尖叫，呼喝對方走開。」拍片者諾特（Jonathan Nott）稱，他看到人群聚集時，很擔心會有人受傷，認為「這不像一個可以讓大批群眾搶氣球的安全地方」。

救護人員接報到場，把其中4男1女送往醫院，有人因胸口受傷、頸背疼痛、惡心或暈眩而需要接受治療。新南威爾士省救護車服務中心表示，慶幸沒有人嚴重受傷，又稱熱鬧的假期來到，很多商場都會變得擁擠，呼籲民眾要保持耐性，確保自身及身邊人的安全。

持有該商場的集團Scentre Group在聲明表示，顧客的安全是公司頭等大事，事後已迅速採取行動向顧客提供協助，並通報緊急服務部門，將繼續直接與受影響顧客聯絡。有網民批評該集團不負責任，沒有事先發出警告：「當你舉辦這些活動，你還預期會發生甚麼？你應該支付（傷者的）醫療帳單。」