廚房掛畫變國寶　文化部禁出口擬收購

出自13世紀意大利畫家契馬布埃（Cimabue）手筆的名畫《嘲弄基督》（Mocking of Christ），早前在法國一名老婦的廚房被發現，10月在巴黎一個拍賣會上以2400萬歐元（約2.1億港元）成交。法國文化部周二（24日）將畫作列為國寶，並禁止它出口30個月，以便籌措資金將這幅畫買下。

這幅稀世珍品原本由法國北部貢比湼（Compiègne）一名90歲老婦所有，她多年來以為畫作是仿製品，把它掛在廚房作裝飾，直至早前她打算將房子賣掉時，才被專家發現畫作是真品。

法國文化部周二發聲明，指出將《嘲弄基督》列為國寶的原因，是其保持完好，而且契馬布埃在畫作中利用了嶄新的表現手法，包括「人性化地處理基督的面容」，因此依隨法國國寶委員會的建議，禁止畫作出口30個月，以使籌錢把它買下，讓它可以放在羅浮宮博物館，與契馬布埃另一幅畫作《聖三一的聖母像》一同展出。

《嘲弄基督》的買家據報是住在美國的兩名智利收藏家，他們專門收購意大利文藝復興時期的藝術品。文化部已知會他們，讓他可以在畫作禁止出口的這段時間內出價。