普京：俄高超音速武器領先全球

大國之間的軍事角力升級，俄羅斯總統普京周二（24日）宣告，俄方在高超音速武器領先全球，是唯一部署這款武器的國家，扭轉過去在軍備研發方面追趕美國的局面。防長紹伊古同日宣布，再多一款高超音速導彈本周起戰鬥值班。

普京當天與軍方高層會面，表示這是俄方首次在研發全新類別武器領先全球，指國家在冷戰時期，不論是研發原子彈、戰略轟炸機及洲際彈道導彈，均落後於美國。他表示：「我們來到現代史的特殊時刻，現在是他們想要追上我們。沒有國家擁有高超音速武器，更遑論是洲際射程的高超音速武器。」

俄軍現時有兩款高超音速武器，分別是先鋒高超音速滑翔彈頭及匕首高超音速空射型彈道導彈，後者已經服役。普京形容先鋒是未來武器，可穿越現存及開發的導彈防禦系統；防長紹伊古宣布，首個先鋒高超音速導彈團本周起戰鬥值班。

普京強調軍備競賽是「求勝不求和」，並非只求平手的博弈：「我們的科技必須更好。」他亦透露其他新武器如期研發，包括薩爾馬特重型洲際彈道導彈、海神核動力魚雷、海燕核動力巡航導彈。紹伊古稱，俄軍今年接收143架軍機、624輛裝甲車、1艘潛艇及8艘水面軍艦，明年繼續加快軍備現代化工程。

俄美關係方面，普京指接壤西部邊境的北約部隊、美國退出《中程導彈條約》是俄羅斯頭號安全威脅，俄方將監察美國在各地部署短程及中程導彈的計劃。

小資料：

先鋒高超音速滑翔彈頭擁有洲際射程，以音速20倍的速度在大氣層飛行，並有能力在飛向目標途中改變航程及高度，這意味敵軍的導彈防禦系統無法攔截。

匕首高超音速空射型彈道導彈去年服役，由米格31戰機搭載；它以音速10倍的速度飛行，射程2000公里，可搭載核彈及常規彈頭，攻擊地面及海上目標。