新省氣溫降山火稍緩和　緊急狀態將解除

持續多時的澳洲山火，在周二（24日）平安夜及周三（25日）聖誕日有緩和趨勢，新南威爾士省早前因山火宣布進入緊急狀態，周三終可解除；惟南澳省本周稍後將再有熱浪，當局保持戒備。

氣象部門預料，新南威爾士省海岸地區紐卡斯爾北部有雨，悉尼亦在一半機會落雨，最高氣溫亦只有攝氏26度，降低山火的危險程度，而東風亦將籠睪悉尼的霧霾吹散。新省當局發出的緊急狀態亦會於周三結束。雖然新省大部分海岸地區的火警危險已降到低至中級別，但西北部地區仍處於極高危，但仍有逾2000消防員在本周繼續戒備。

而在南澳省，近200名消防員仍在撲救阿德萊德山區的山火，氣象部門警告本周稍後再有另一熱浪，阿德萊德山區和巴克山周六（28日）的氣溫可能高達攝氏41度，位處較內陸的倫馬克更高達攝氏44度。氣象人員蓋奇指，即使只是吹微風，當氣溫超過40度就容易發生山火，加上預計或有大範圍雷暴和旱雷，令情況更為複雜。

消防員為撲救山火疲於奔命之際，有人卻趁火打劫。南澳省警方提醒市民，指有人借援助山火災民名義向市民發信息，騙取善心人的銀行資料。總理莫里森譴責這些行騙行為令人厭惡。