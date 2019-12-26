女王與皇室成員出席聖誕彌撒　講話指今年顛簸不平

英女王伊利沙伯二世周三（25日）與一眾皇室成員一起出席聖誕彌撒，她同日發表聖誕講話。白金漢宮預先公開講話摘錄，可見女王會稱，今年不時會感到顛簸。

女王在王儲查理斯的妻子卡米拉陪同下，乘車到達位於諾福克郡桑德靈厄姆莊園附近的瑪麗‧瑪格達萊妮大教堂。菲臘親王周二（24日）剛出院，周三並沒有出席聖誕彌撒。查理斯、威廉王子、威廉王子妻子凱瑟琳、喬治王子及夏洛特公主一同到場。是次為喬治王子及夏洛特公主首次出席聖誕彌撒。

哈利王子及其妻梅根，正與兒子阿奇和梅根母親拉格蘭，一起在加拿大度假。捲入美國已故「元首級淫媒」愛潑斯坦性醜聞的安德魯王子，早前停止履行皇室職務。安德魯王子周三較早時被拍到與查理斯肩並肩走到教堂，但他其後沒有出席女王及眾家屬參與的聖誕彌撒。

根據女王的公開講話摘錄，她提及和諧與寬恕的重要。她表示：「以信心及希望踏出的一小步，可戰勝長久以來的差異及根深蒂固的分歧，並帶來和諧及理解。」、「過程並非永遠順利，今年不時會感到很顛簸，但一小步就可以改變世界。」女王沒有提及她所指的困難是英國脫歐的問題，還是有關皇室的風波。