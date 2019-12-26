南亞海嘯15年　幸存者以滑浪克服陰霾

15年前——2004年12月26日發生的南亞大海嘯，波及印尼、泰國、斯里蘭卡、印度等多個國家，造成超過22萬人死亡。其中印尼是最死傷枕藉的國家，最少有17萬人死亡，不少人在這場浩劫中失去摯愛和家園，波濤洶湧的大海成為他們難以磨滅的心理陰影，然而，亦有人選擇面對，藉滑浪這項與海浪融為一體的運動來療愈心靈。

位於阿齊省海岸的蘭普克灘（Lampuuk），原本有7000名居民，但海嘯後只剩下300名幸存者，塞蒂亞旺（Dery Setyawan）是其中之一。他的母親、祖母、外祖母和還是幼童的弟弟，都在海嘯中喪命。他憶述，自己被湧入家中的海水扯到離岸200米的大海中，在那裏他碰到一些殘骸，緊緊抓着它們才檢回一條命。

現年已35歲的塞蒂亞旺說，不少幸存的居民多年來都變得怕水，會看着水位的刻度，生怕海嘯又再來襲。但塞蒂亞旺在海嘯發生後的一年，就已經選擇面對恐懼。他選擇成為滑浪好手，再次與海浪交朋友。

塞蒂亞旺說：「海灘上的波浪是我們的朋友，那些在海嘯中殺人的海浪是來自深海的。這是我第一次回到海中說服自己的想法。」「水是我們在這裏生活的一部分，是我們生活、與家人和其他人相處，以及賺錢過活的地方。」

塞蒂亞旺現在已是個職業滑浪選手，除了參加國內外的賽事，還籌辦了上個月舉行的亞齊省滑浪冠軍賽。

蘭普克灘現在已重建起來，人口已回升到2000人，雖然仍比受災之前少得多，但塞蒂亞旺希望利用發展當地的旅遊潛力，並以滑浪做為賣點，吸引人們重臨。

然而，要完全磨滅海嘯的傷疤恐怕也非易事。在泰國攀牙府一個警局內，目前仍留有一貨櫃，裏面裝滿數百位無法確認身分罹難者的私人物品，包括錢包、文件、鑰匙及電子產品等，全數都分類並包裝好。警方期盼能有民眾可透過這些遺物認領遺體，讓附近一處墓園內的340位無名罹難者早日獲得安息。