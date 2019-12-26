民眾擬再上街　當局再傳斷網

伊朗為了遏止國內的示威浪潮，在上個月曾經斷網近一星期，令國民無法發放和接觸網上資訊，亦令外界難以獲得有關示威的可靠報道。而在民眾發起在周四（26日）進行新一波示威的前夕，有傳伊朗政府在周三（25日）重施故技，切斷了中部、西部和南部一些省份的手機上網服務，但當局否認。

伊朗半官方通訊社ILNA引述通訊與資訊科技部消息人士稱，伊朗的安全部門下令關閉該國中部阿爾伯茲省、庫爾德斯坦省、贊詹省、南部法爾斯省該國西部的手機互聯網服務，並指接下來可能還會有更多省份無法無法上網。

有民眾和監察組織亦表示，用手機上網時出現斷斷續續的情況，不過通訊部和該國3大手機網絡營運商都否認斷網的說法。

伊朗最近上調汽油價格引發大規模抗議活動，當局的鎮壓行動有指已經造成1500人死亡。近日有人在社交網上貼文，號召群眾在周四（26日）再上街示威，悼念在先前在示威中喪命的人。伊朗政府一直歸咎美國等外國勢力在興風作浪，引起國內動蕩。就在斷網消息傳出之際，有報道指伊朗的情報部門在伊斯法罕省搜出了126支走私到伊斯法罕的槍械，當中大部分是美國製造。