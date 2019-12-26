反對派領袖聲稱　助手被強行送到北極基地充軍

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）周三（25日）聲稱，他的助手和反貪腐基金會的一名成員，被政府強行徵召入伍，送至北極圈偏遠空軍基地「充軍」，指斥政府的做法與綁架和非法禁錮無異。

23歲的沙韋迪諾夫（Ruslan Shaveddinov）是納瓦尼旗下反貪基金會的項目經理，據指該個基金會專門發布官員和權貴弊案調查的消息。他在莫斯科的公寓周一（23日）遭警察破門和斷電，手機SIM卡也被遙控停用，沙韋迪諾夫則遭逮捕。

沙韋迪諾夫周二（24日）晚在新地島（Novaya Zemlya）一座偏遠的軍事基地再次露面，那是莫斯科以北約2000公里、位於北極海的群島，那裏天寒地凍，島上有一個防空飛彈部隊。

納瓦尼表示，沙韋迪諾夫身體有醫療狀況，因而免於服兵役，但軍方卻堅稱他逃避兵役。沙韋迪諾夫被帶走後，試圖以醫療理由對徵兵提出申訴，周三借用別人的手機打了一通電話。沙韋迪諾夫在電話中說，他被告知服兵役的一年期間不得持有手機，又稱當局指派另一名士兵跟着他，監控他的一舉一動。

納瓦尼表示，沙韋迪諾夫將透過律師提告，指控他被徵召服役是遭到非法綁架和禁錮。納瓦尼則在社交媒體寫道：「入伍服役儼然成為關押百姓的一種方式。」有異見人士將沙韋迪諾夫的遭遇，與沙俄和前蘇聯時期將政敵流放到偏遠地區的作法相比擬。