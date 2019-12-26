颱風巴蓬橫掃多省釀16死　旅客滯留機場港口

颱風巴蓬周三（25日）吹襲菲律賓中部多地，逾百房屋被毀，暴雨引發山泥傾瀉及嚴重水浸，至周四（26日）造成最少16人身亡，另有6人失蹤。風暴亦導致海空交通大亂，周四及周五（27日）再多32班航班取消，包括來往中國的航班。

巴蓬周二（24日）下午4時45分，首度在東薩馬省薩爾賽多（Salcedo）登陸；當晚再於萊特省塔克洛班市及比利蘭省登陸，之後橫掃伊洛伊洛、阿克蘭等多個省份。狂風翻起民房、學校、商業以至政府大樓的屋頂，吹倒樹木和電線杆，互聯網及手機通訊中斷，逾1.6萬人入住避難中心。

長灘島、科倫島等旅遊勝地，亦遭風暴蹂躪，接通長灘島的阿克蘭省卡利博機場亦受嚴重破壞。有滯留機場的南韓旅客稱，所有道路仍然封閉，又表示：「機場方圓100米的事物看來都毀爛不堪，由於航班取消，機場內的旅客都很沮喪。」由於渡輪服務因危險而暫停，多個港口亦有大批打算趕回家度聖誕的民眾滯留。

萊特省、伊洛伊洛省、卡皮茲省等地有民眾在風暴中喪命，其中死者包括一名年僅3歲的男童。一名警員在巡邏期間，因一根倒塌的電線杆而觸電身亡。巴蓬正以時速20公里向西北偏西移動，料於周四下午離開西菲律賓海，逐步減弱並遠離該國。