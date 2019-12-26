未派「聖誕禮物」　勞動黨大會受關注

北韓仍未派發「聖誕禮物」，令朝鮮半島局勢波譎雲詭，外界亦把焦點落在即將舉行、決定重大問題的勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議。分析認為，北韓或延至下月初才「派禮物」，並再提出研發核武與發展經濟並行的路線。

南韓青瓦台官員周四（26日）表示，不能因北韓沒有「如期」在聖誕節挑釁就掉以輕心，韓方將繼續戒備並密切關注動向。部分青瓦台官員認為，若北韓不事先告知就越過紅線，可能考驗美國總統特朗普的耐性並令局勢失控，因此在北韓公布勞動黨中央委員會會議結果、領袖金正恩發表新年賀詞前不能鬆懈。

北韓沒有公布勞動黨中央委員會會議確實日期，只表示「本月下旬」舉行；南韓統一部官員指，正密切關注會議日程。由於北韓提出對美談判的年底死線將至，而美國仍堅持制裁的立場，因此分析估計今次會議或再提出去年初被廢除的核武與經濟並行路線，而金正恩在新年賀詞中，也可能向美國傳遞這一點。

至於北韓何時挑釁，有意見認為延至金正恩的新年賀詞之後。此外，北韓在上一次的「重大試驗」中，引擎燃燒時間為400秒，而前年測試引擎時的燃燒時間只有200秒，意味引擎推力大增，變相增加洲際彈道導彈的彈頭重量，所以北韓或發射使用新引擎的運載火箭，並對外宣稱這是「和平使用太空的權利」。

南韓軍方人士也不排除，北韓以新潛艇試射北極星3型彈道導彈的可能性，此舉可向華府表明潛艇神出鬼沒攻擊美國；北韓今年10月成功試射北極星3型。

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