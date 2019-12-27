法國國營鐵路高層：罷工致少賺4億歐元

法國國營鐵路公司（SNCF）總裁法讓杜（Jean-Pierre Farandou）表示，12月國內持續罷工示威，導致公司收益減少4億歐元（34.6億港元），他對工會在聖誕假期間不休戰感到遺憾。

工會因抗議政府退休改革發動這次持續性罷工，國內鐵路運輸嚴重受阻。罷工由本月5日開始，至26日進入第4周，若持續下去或會打破1986年底至1987年初，交通系統持續28天罷工的紀錄。

至本月23日，少於一半的鐵路車長罷工，罷工查票員少於3成，扳道員大約有1成罷工，數量明顯比月初時為少。法讓杜接受報章訪問時表示，希望未來情況有所改善。他說，罷工期間公司每天少了約2千萬歐元進帳，至今總共少了約4億歐元的潛在收入。目前他有兩大工作目標，首先令到受退休改革直接影響的大約4成員工，即有5萬職員，可享受原有的特別退休計劃和新制度計算方法；其次是有關全款退休年齡，按照目前制度，員工可早於50歲後提早退休，享受到全款退休金優惠。

總統馬克龍的退休改革主要是把國內現有的42種退休計算制度統一為單一計分制，部分公務員將失去提早退休的優惠，或需延長工作年期。政府鼓勵國民工作至64歲。

駐法國記者呂靜儀報道