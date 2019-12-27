勝出黨內初選　內塔尼亞胡得票逾70%

以色列右翼執政利庫德集團周四（26日）舉行黨內初選，總理內塔尼亞胡取得逾70%票數，大幅領先其他對手。他在投票結束後不久便宣告勝選，形容是「巨大的勝利」，矢言明年3月繼續帶領該黨在大選中大勝；主要對手亦祝賀他。

全國約有11.6萬名利庫德集團黨員，約有5.7萬人投票，投票率約50%，前內政部長薩爾是內塔尼亞胡的主要對手，他曾揚言打破以色列的政治僵局，領導該黨在大選中取勝。該黨公布的結果顯示，內塔尼亞胡取得72.5%票數，遠遠拋離薩爾的27.5%票數，意味內塔尼亞胡將繼續成為總理，領導該黨參加明年大選，亦是12個月內第3次大選。

內塔尼亞胡在投票結束後約一小時在Twitter發文：「巨大的勝利！感謝利庫德集團黨員的信任、支持和愛，在神和你們的協助下，我將會帶領利庫德集團，在即將來到的大選中大勝，我們亦將繼續領導以色列達致前所未有的成就。」

薩爾承認落敗：「恭賀總理在初選中勝出，黨友和我將支持他在大選中為利庫德集團取得成功，這場比賽對利庫德集團及其民主特性極其重要。」現年70歲的內塔尼亞胡是以色列史上在位時間最長的領袖，雖然他近來受貪腐醜聞纏身，但其在黨內支持度高企。