熱浪恐加劇山火　新省緊急部長歐遊

澳洲山火在多地持續蔓延，部分地區周末迎來新一輪熱浪，氣溫預料再升破40度（攝氏，下同），或加劇山火危機，亦考驗消防的撲救工作。總理莫里森早前因出國度假而捱轟，新南威爾士省緊急服務部長埃利奧特（David Elliott）重演事件，將與家人赴歐度假。

澳洲本月已兩度打破全國平均氣溫最高紀錄，多省即將再迎來熱浪。新南威爾士省多地料升至30至40多度，悉尼周六（28日）料達29度，翌日再升2度；維多利亞省下周一（30日）料升破40度，其中墨爾本41度，其他地方或達44度；南澳省周五（27日）40度，料最高升至44度；西澳省內陸更可能錄得45度高溫。

悉尼水源面臨受山火污染的威脅，當局正致力保護供水設施及抽水站。莫里森周五宣布，聯邦政府部署額外的國防資源，應對新南威爾士省山火危機，將向省內14個控制中心派遣人員支援，他們可調動推土機、運水車等國防軍資源。

在山火危機未解決之際，莫里森早前飛往美國夏威夷度假，被抨擊置災難於不顧，最終道歉及提前回國。事隔一周，負責處理山火的埃利奧特宣布，將與妻子到英國及法國度假，他稱過去6周巡視10多個火場，出國後仍心繫災情及消防員。埃利奧特夫婦近日雙雙喪父，將赴英國探朋友及到訪在法國的叔父墓地。