分析：高收入階層撐執政聯盟　對莫里森滿意度低迷

澳洲民調機構Newspolls近期的民調分析顯示，在野工黨的支持者主要集中在年收入不足5萬澳元（約27萬港元）的家庭；工黨在在該階層的支持率為37%，自由黨執政聯盟只有35%。但分析指，雖然低收入家庭偏好工黨，但執政聯盟在其他收入階層中佔優。

《澳洲人報》委託進行今次民調分析，針對是上月7日至本月8日期間的3次調查結果，受訪對象包括4562名選民。雖然工黨在低收入階層民望較高，但在家庭年收入5萬至9萬澳元的階層中，工黨的支持率只有35%，聯盟黨則有43%。在家庭年收入10萬至15萬澳元的階層中，差距更拉開至50%選民支持執政聯盟，工黨只有28%支持率。家庭年收入在15萬澳元以上的階層中，執政聯盟的支持率也是50%，工黨則有29%。

不過，執政聯盟的基本支持率比6月大選時有所下滑，目前為41%，工黨的基本支持率則升至34%。選民對領袖的滿意程度方面，工黨領袖阿爾巴內塞（Anthony Albanese）為-3，仍比總理莫里森的-5表現較好。分析亦顯示，支持執政聯盟的男性選民，比女性更多。