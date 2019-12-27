福島除污工作滯後　再遲5年移走乏燃料

日本8年前311大地震引發的福島核災，除污工作遙遙路遠。政府周五（27日）召開福島第一核電站反應堆報廢與核污水對策的閣僚會議，正式決定將1號及2號機組乏燃料池中的燃料搬出開始目標時間，由目前的2023年最多推遲5年。

從乏燃料池搬出燃料是反應堆報廢作業的主要工程之一，今次是第5度修改搬出2個發生堆芯熔化機組燃料的開始時間。1號機組的燃料搬出開始時間改為2027至2028年度，2號機組改為2024至2026年度，均歷時2年左右完成。另外，當局計劃2021年起從2號機組取出熔落核燃料；1號機組廠房的大型防護罩預料2023年建成，以防放射性物質飛散。

修改後的時間表列明，爭取2031年把1號至6號所有機組、合共4741根池內燃料全部搬出，並把核污水產生量到2025年減至每天100噸以下。核災發生時接受定期檢查的4號機組已搬走所有燃料；堆芯熔化的3號機組今年4月開始搬出作業；5號及6號機組的搬出時間未定。

雖然當局仍爭取在災後30年至40年內，完成反應堆報廢工作，但有專家認為此目標太過樂觀，政府應考慮與烏克蘭切爾諾貝爾核電站相近的處理方案，等待輻射自然消散。