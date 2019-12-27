中俄伊朗海上聯演　美航母戰鬥群監視

波斯灣局勢仍未降溫，面對美國大軍壓境，伊朗周五（27日）起首次與中國及俄羅斯，在阿曼灣地區舉行海上聯合軍演，中方派出中華神盾艦參與。由於美軍航空母艦杜魯門號亦位處區內水域，美國國防部稱將監視中俄伊朗的軍演。

這場代號「海上安全帶」的演習下周一（30日）結束，參加演習的中俄軍艦分別是在亞丁灣執行護航任務的中國海軍西寧號驅逐艦、俄羅斯海軍波羅的海艦隊雅若斯拉夫‧慕德瑞號護衞艦及另外兩艘補給支援艦，伊朗海軍及革命衞隊海軍亦派艦參與，但未有透露更多詳情；而演習範圍是阿曼灣及印度洋北部。

演習啟動儀式周五在伊朗東南部港口恰赫巴哈爾舉行，伊朗海軍少將泰赫尼表示，阿曼灣及印度洋是國際貿易主要地區，很多國家的商船使用這兩處水域，因此有必要提供安全保障。他指出，演習目標是三國交流在安全、打擊恐怖主義及海盜的經驗，又稱演習取得的安全成就將有利各國，從而令世界更穩定。

三國海軍官兵在演習期間，將模擬從海盜手上解救船隻，同時演練海上機動、建立通訊及向受困船隻提供援助；暫未知演習結束後，中俄軍艦之後的去向。

美國國防部發言人周四（26日）表示，得悉中俄伊朗舉行海上聯合軍演，美方將繼續與盟友合作，確保國際航道的航行自由。美軍杜魯門號航母戰鬥群現時位處鄰近演習地點的北阿拉伯海，這意味中美俄軍艦罕有同時現身同一水域。