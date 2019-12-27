慰安婦協議　韓法院裁定不屬違憲審查範圍

南韓與日本2015年達成協議，日方出資10億日圓（約7100萬港元）賠償予南韓二戰慰安婦受害人；惟受害人不滿，並入稟南韓憲法法院要求審查協議是否違憲。法院周五（27日）裁定，協議屬政治及外交層面，並非違憲審查的範圍。

憲法法院表示，《慰安婦問題協議》是韓日政府基於解決歷史問題、保持合作關係原則，達成的政治協議及外交決策，因此針對協議的評價屬於政治範疇。此外，法院不認定協議的法律效力，所以不存在憲法規定公民基本權利被侵犯的可能。

根據協議，日本向南韓政府設立的和解與治愈基金會出資後，主張慰安婦問題得到「最終及不可逆轉」的解決。惟受害人認為，南韓政府無視國民基本權利被持續侵犯，更在達成協議的過程排除他們在外，因此2016年向憲法法院提出訴訟。

在幸存的47名慰安婦受害人中，有35人經基金會收取「撫慰金」，其餘受害人要求日本承擔法律責任而拒絕領取。協議在南韓引起軒然大波，達成協議的時任總統朴槿惠成為眾矢之的；現任總統文在寅上任後，去年下令解散該基金會。