便衣警衝入國會拘18反對派議員　通過爭議宗教法案

黑山總統久卡諾維奇（Milo Djukanovic）周四（26日）不理全國塞爾維亞族示威，把宗教自由法案提交國會辯論表決。期間，支持塞族的反對派議員投擲裝有催淚氣體的金屬罐及爆竹，並企圖破壞揚聲器，戴上防毒面具的便衣警員隨即衝入國會拘捕24人，包括18名反對派議員，法案於周五（27日）成功通過。

衝突期間，國會反對派領袖曼迪克（Andrija Mandic）表示，已準備好為教會而死。久卡諾維奇所屬的社會民主黨執政聯盟在國會內有81個議席，宗教自由法案最終獲45名執政聯盟議員支持，得以通過。該法案規定，除非教會能證明於1918年以前擁有名下物業的業權，否則將失去擁有權。法案被指是剝奪塞爾維亞正教會的財產，包括中世紀寺院及教堂的業權，惟政府否認。

黑山62萬人口中主要是東正教徒，塞爾維亞正教會是國內主要教會，而黑山正教會則不受其他正教會廣泛承認。自黑山於2006年從塞爾維亞獨立後，親西方的總統一直指控塞爾維亞利用正教會干涉內政，並推廣親塞爾維亞政策。