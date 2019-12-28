全球首例　部署洲際高超音速武器

俄羅斯國防部周五（27日）宣布，再多一款高超音速武器正式服役。可搭載在洲際彈道導彈上、以音速27倍速度飛行的先鋒高超音速滑翔彈頭，當天開始進入戰鬥值班。這是全球首款部署的洲際級高超音速武器，俄方聲稱任何導彈防禦系統均無法攔截它。

國防部長紹伊古向總統普京匯報，配備先鋒高超音速滑翔彈頭戰略導彈的第一導彈團，當地時間上午10時開始進入戰鬥值班狀態；戰略導彈部隊透露，該導彈團部署在烏拉爾山南麓奧倫堡州。先鋒現時搭載在北約代號SS19的洲際彈道導彈，日後可配備在薩爾馬特新一代洲際彈道導彈上；俄方宣稱它可搭載當量200萬噸的核彈。

這是繼去年的匕首高超音速空射型彈道導彈後，俄軍第二款高超音速武器服役。與傳統洲際彈道導彈彈頭按可預測的彈道軌迹飛行不同，先鋒可在大氣層改變飛行軌迹，意味敵軍反導系統難以攔截。相比匕首的2000公里射程，先鋒擁有洲際射程，在去年12月測試中，它在烏拉爾山南麓發射，飛越6000公里擊中遠東堪察加半島。

普京周二（24日）宣告，俄方在高超音速武器領先全球，是唯一部署這款武器的國家，扭轉過去在軍備研發方面追趕美國的局面：「我們來到現代史的特殊時刻，現在是他們想要追上我們。沒有國家擁有高超音速武器，更遑論是洲際射程的高超音速武器。」他又形容先鋒是未來武器，飛向攻擊目標時就像隕石及火球。