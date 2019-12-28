基地誤發警報　美軍以為朝「派聖誕禮物」

北韓揚言聖誕節挑釁，令美國、日本、南韓草木皆兵。繼日本傳媒誤報北韓導彈來襲後，一個靠近非軍事區的駐韓美軍基地，周四（26日）「拆禮物日」晚上誤發緊急警報，嚇得士兵以為北韓「派聖誕禮物」，基地一度陷入一片混亂。

事發在南韓首爾以北40公里、位於東豆川市的凱西營地（Camp Casey），上址是美國陸軍最靠近北韓的基地。美媒報道，事發當地晚上10時，基地原本應該按照慣例，播放象徵一天結束的歌曲，但人為錯誤卻令緊急警報聲傳遍整個基地。有美軍人員拍下當時的情況，指「我想北韓向我們派發聖誕禮物了」。

美國陸軍表示，操作員當時立即發現出錯，並通知基地部隊這是錯誤警報；又指緊急警報在正常情況下，是提醒士兵開始執行「警戒程序」。惟基地一名美軍事後在社交網寫道：「警報令一些人趕忙穿上整套制服跑過大廳。」有派駐基地兩周的美軍稱，有同袍當時表示從未聽過這警報，形容事件令他血壓上升。

這並非首宗因北韓預告「派聖誕禮物」而導致的烏龍，日本放送協會（NHK）周五（27日）凌晨突然在網站發放消息，聲稱北韓向日本發射導彈，但其後澄清誤報，向觀眾及國民致歉。美國國防部發言人亦證實，北韓沒有發射導彈。

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