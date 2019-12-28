新聞剖析：針對反導系統　先鋒效果成疑

為應對美國的反導系統，俄羅斯研發屬於洲際級的先鋒高超音速武器，以維持美俄核戰略平衡。雖然俄方宣稱先鋒「天下無敵」，但專家質疑其實戰成效。

高超音速武器的飛行速度達音速5倍或以上，它們可以分為兩類，一類是全程以高超音速飛行的巡航導彈（即俄軍匕首高超音速空射型彈道導彈），另一類則是搭載在彈道導彈的高超音速滑翔飛行器（即俄軍先鋒高超音速滑翔彈頭）。

先鋒可成為多款彈道導彈的「彈頭」，它如傳統彈道導彈般發射升空，當抵達離地40公里至100公里的高度時，先鋒與「彈身」助推器分離，並沿高層大氣層以高超音速滑翔數千公里，並在控制表面的協助下，飛行期間隨時靈活轉向。

與傳統彈道導彈的彈頭不同，先鋒的飛行軌迹並非高拋物線，而是採取相對平坦及低的飛行軌迹，令反導系統更難探測，意味只有更少時間發射攔截器將其摧毀。

分析指，美國在歐亞建立陸基及海基反導系統，影響美俄核戰略平衡。美方宣稱系統針對北韓等「流氓國家」，但俄方認為它們將在核戰時攔截俄軍洲際彈道導彈，因此研發反制美軍反導系統的先鋒，提高俄軍核武在核戰的生存力。

美國明德大學蒙特雷國際研究學院軍控專家劉易斯（Jeffrey Lewis）稱，先鋒滑翔速度比傳統導彈的重返大氣層速度慢，質疑高超音速滑翔器能否避開反導系統攔截。