山火致26萬人反對　悉尼如期除夕放煙花

澳洲山火災情未受控，有民眾發起聯署，要求取消斥資650萬澳元（約3535萬港元）舉行悉尼除夕煙花匯演，改為把有關款項用於救災，至今獲26萬人響應支持。惟悉尼市政府周日（29日）表明，將如期放煙花慶祝新一年來臨。

新南威爾士省山火猛烈，令悉尼近月多次籠罩在灰濛濛的有害煙霧中。反對除夕煙花匯演的聯署寫道︰「2019年是澳洲受水災與火災侵襲的災難一年，各省都應向煙花說不。」聯署指煙霧已經夠多，悉尼港再放煙花可能會令人不安。

悉尼市政府發言人表示理解民眾憂慮，但取消活動對受山火災民的幫助不大，更令國內外買了車票機票和住宿的數萬人受影響，又指這場有全球10億人觀看的煙花匯演，可為新南威爾士省經濟帶來1.3億澳元（約7億港元）經濟收益。

市政府強調取消這項盛事會令商家受損，而煙花以安全為先，不會加劇空氣污染；市議會亦向紅十字會捐出62萬澳元（約337萬港元）支援受災地區。鄉郊消防局局長費茲西蒙斯表明，一旦認為風險太高，可能最後一刻取消煙花匯演。

今年除夕煙花匯演將動用10萬枚煙花，其中80%來自中國，將從悉尼港大橋、悉尼歌劇院不同位置發射，呈現變色閃星、彩繪花窗貝殼及華麗燦柳等造型。