出位醫生Cosplay睇症　病人盡展歡顏

日本茨城縣常陸那珂市的大人和小朋友，都期待去一間診所看病或檢查身體，因為每次都一定有不同的動漫人物帶來驚喜。變身為動漫人物的正正是診所醫生乾智一，他自2015年起以不同Cosplay造型應診，並獲得病人一致好評。

乾智一首次變身為聖誕老人應診後，現時已有30套不同造型，每兩周換一次。除了聖誕節的聖誕樹、春分撒豆節的赤鬼、5月男童節的金太郎、7月七夕節的織女，他還會變身為《龍珠》的超級撒亞人孫悟空、特攝片集超級戰隊成員、電玩《孖寶兄弟》的馬里奧，甚至是迪士尼動畫的阿拉丁及獅子王。

人生病時難免有負面情緒，加上嚴肅的醫護人員，令診所沒有太多正能量，乾智一於是換上Cosplay衣服，令診所變成令人綻放笑容的地方。病人看到他的百變造型後，情緒變得輕鬆得多，也更易接受各種醫療指示，就自然更快痊愈。乾智一稱：「雖然（這打扮）在檢查病人時有點不便，但帶來歡樂就行了！」

在診所社交網頁上，有很多正面評價：「這世代正需要這樣的啊」，「醫生本人大概也玩得很高興吧？」，「歡笑很重要，在冷冰冰的現代社會中，我希望你能繼續下去」。