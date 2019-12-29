連場示威重創旅業　泰姬陵遊客激減6成

印度反《公民身份法》的連串暴力示威，至周日（29日）仍未有平息迹象。7個國家及地區發出旅遊警示，令印度的旅遊業遭受重創。其中位處北方邦阿格拉市的世界級名勝泰姬陵，聖誕旺季的訪客人數比去年同期暴跌6成。

泰姬陵每年吸引650萬遊客，光是門票收入已近1400萬美元（約1億多港元）。由於北方邦在過去2周一直受暴力示威困擾，加上官方為平亂而實施網禁，大大打擊了遊客到訪意欲。阿格拉市的酒店和購物區門可羅雀。一些酒店的負責人表示，很多旅客都臨時取消訂房，令他們大失預算。市內的250多家旅行社及從業員，生意損失達5至6成。旅遊區警局的指揮官引述官方數字，指今年12月的遊客人數下降了60%；儘管警方已向致電查詢的外國遊客一再保證安全，但仍有許多人最後決定放棄行程。

已經身在印度其他地區的遊客，也紛紛縮短行程。其中有一群正在新德里觀光的歐洲退休人士，更打算提前20天回國。就連東北部的紅茶之鄉阿薩姆邦，旅遊業界人士也表示，同期的旅客人數比去年少了9成。據官方估計，兩周內取消赴印旅行的遊客最少有20萬。