新聞背後︰前線主力　義務消防頻出動壓力大

澳洲山火肆虐多時，義務消防員在滅火過程扮演重要角色。雖然他們是義務人員，但與正規消防員一樣，都具備專業救火知識及接受實務訓練，在完成訓練後分發適合的職務，值勤時也受到相關法律與工傷賠償保證保障。

義務消防組織的資金來源，可能來自政府、民間募款或企業贊助，但這批消防員沒有薪酬。義務消防員過去在山火旺季不乏「請假救火」的情況，但仍可在正職與義務工作之間取得平衡。然而，全球暖化令澳洲山火愈來愈頻密，義務消防員出動的頻率與壓力也隨之增加。

新南威爾士省本月19日發生消防車失控撞樹意外，兩名死者為義務消防員，32歲基頓（Geoffrey Keaton）與36歲奧德懷爾（Andrew O'Dwyer）加入鄉郊消防局逾10年，同袍表示他們是靠熱情及手足之情撐下去。

至於數到比較著名的義務消防員，就不得不提前總理艾博特，他2000年目睹所屬選區的居民住宅被山火燒毀後，於是與好友加入鄉郊消防局。今年連任國會議員失敗後，他花數周時間撲滅山火，相比總理莫里森的「我不是消防員」言論，艾博特與同袍在前線撲火贏得澳洲民眾的尊重。