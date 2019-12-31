英少女稱遭12名男子輪姦　撤控後反因誣告判監

一名英國19歲少女今年中到塞浦路斯度假期間，報稱在酒店被12名以色列男子強姦。她10天後撤銷指控，被指誣告並遭拘捕。塞浦路斯周一（30日）判女子公眾妨害罪成，下月7日判刑，面臨一年監禁和罰款1700歐元（約1.5萬港元）；代表律師表示會上訴。

法官在判辭中指，被告向警方作出虛假強姦指控，在作供沒有作出好印象，「沒有說出真相，試圖誤導法庭」。又指，影片顯示被告自願情況下性交，被告因發現性交過程被拍下而覺得難堪，故作出強姦指控，而且她其後道歉。

然而，被告律師反駁，指被告當時只願意與其中一名男子性交，但其他男子卻是強行入房，她已叫他們走開。被告亦在庭上稱，她是在脅迫下簽署撤控聲明，被警員威脅拘捕，又被拒絕見律師。被告一位代表律師在庭外表示，被告接受公平審訊的權利被侵犯，計劃向塞浦路斯最高法院提出上訴，若被駁回將上訴至歐洲人權法庭。

女子因涉作虛假陳述被捕後，被指控性侵的12名以色列人男子同月在未被控任何罪名的情況下獲釋。被告與母親離開法庭時，以「封口」圖案白色口罩蒙面。有團體亦聲援被告，指法官在錯誤基礎上作出裁決。