芬太尼摻海洛英　恐成亞洲主流毒品

美媒周一（30日）報道，3名泰國人今年9月注射海洛英後出現用藥過量，幸保住性命，當地毒品分析專家取得其中一人樣本作化驗，發現海洛英中混合了合成鴉片類藥物芬太尼。聯合國毒品和犯罪問題辦公室確認，是次為首次確認芬太尼出現在曼谷的海洛英供應中。專家憂慮芬太尼在亞洲成為主流毒品，恐帶來比美國更大的禍害。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室主管道格拉斯（Jeremy Douglas）和泰國毒品專家表示，芬太尼出現在鄰近中國南部與毒品「金三角」泰國、老撾、緬甸的海洛英供應中。專家指，芬太尼濫用成癮問題近年在美國出現，警告非法芬太尼危機在亞洲出現將帶來更殘忍影響。

芬太尼是鴉片類強效麻醉性鎮痛藥，用於治療疼痛和手術鎮痛，效果比嗎啡強數十倍，但容易上癮。合成鴉片類藥物比植物鴉片類的藥效更強，而且合成藥物比植物更便宜和可靠，能以低成本生產。在美國2005年有1.5萬人死於芬太尼用藥過量，但死亡數字至2017年已達4.76萬人。因私人企業在政府制訂政策方面有過大權力，如允許企業直接向消費者推銷藥物，及游說政府等。

但亞洲的芬太尼危機與北美不同，專家估計中國、印度和南亞國家有百萬計的海洛英吸毒者，但因缺乏研究和吸毒污名，未有確實數字。道格拉斯憂慮，芬太尼與海洛英效果相若，卻遠比海洛英有利可圖，指：「它進軍海洛英市場只是時間問題，我們已知其影響，你不處理它，就會出現濫藥，而這個地區並未準備好應付毒品成癮」。

道格拉斯解釋，亞洲毒販轉售芬太尼時無須再開發市場，只需以藥力更強、生產成本更便宜，而且在中國現成生產的芬太尼產品，就可以取代原來的海洛英市場。專家憂慮，亞洲的合成鴉片危機尤其具有破壞性，因為該地區已在處理相信是世界上最大的冰毒問題。道格拉斯指，區內各政府不會關心吸毒者等社會邊緣人，反而不斷將他們拘捕，通常視他們為罪犯而不是毒品成癮病人，而這亦是問題的根本原因之一。