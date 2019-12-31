傳日美曾阻華企　參與薩爾瓦多港口建設項目

日媒周一（30日）引述消息報道，日本政府開發援助（ODA）撥款約112億日圓（約8億港元）予薩爾瓦多港口建設項目後，接到美國政府警告，提防中國在中南美洲開展軍事活動，日方今年曾阻止欲得到港口營運權的中國企業參與。

日本政府向薩爾瓦多西部的港口建設項目提供資金，在去年10月舉行的說明會上，包括華企在內的多間企業表現出興趣。當時薩爾瓦多與台灣斷交，剛與中國建交。美國政府認為，不應在過程不透明下簽訂允許中國參與的合同，要求薩爾瓦多停止招標。日方也統一步調，通知薩方「必須是日本能夠接受的合同」，招標最終叫停。

日本首相安倍晉三上月與到訪的薩爾瓦多總統布克萊會談時，提及該問題。布克萊表示，不會讓中國觸碰重要的基礎設施。安倍考慮到因接受中國援助而背負巨債的發展中國家為數不少，擔憂中國在這些國家擴大影響力，當面敦促布克萊留心中方意圖。

日美兩國關注中國在一帶一路計劃下，可能藉獲取港口營運權作軍事用途。日本外務省官員分析指，中國瞄準作為美國後院的中南美洲，若設立潛艇據點，將可牽制美國。