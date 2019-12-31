解密︰阿基諾夫人上台前求庇護　戴卓爾批准

菲律賓已故前總統阿基諾夫人在1986年的人民力量革命中，拉倒了獨裁21年的前總統馬可斯，上台執政。英國國家檔案館周二（31日）解密文件，披露原來阿基諾夫人在當年政變的動盪之中，曾向英國尋求庇護，並獲英國時任首相戴卓爾夫人批准。

英國國家檔案館解密英菲在1981至1995年間的外交關係文件，披露此事。馬可斯1986年宣布勝出菲律賓提前大選，但弊選質疑不絕，阿基諾夫人乘勢帶領了為期僅4天的人民力量革命。英國檔案館披露信件顯示，阿基諾夫人當年2月24日，曾向英國駐馬尼拉大使館或大使宅邸尋求庇護。

英國外交官員當年去信戴卓爾夫人秘書，指阿基諾夫人未有接受美國及日本提供的庇護，轉而選擇向「友善而可靠」的英國求助。信中又形容，阿基諾夫人獲國民支持，明顯是因有人舞弊而未能勝選，認為允許庇護可加強英國與未來菲國政府的關係；但亦憂慮使館會成為衝突漩渦中心，無力抵禦菲國政府部隊。時任外長賀維更擔心，此舉會令英國捲入菲國內政。

戴卓爾夫人秘書同日迅速回信，答允了阿基諾夫人的庇護要求，同時警告稱︰「因為一些明顯理由，我們無力保證阿基諾夫人的安全。」但於翌日1986年2月25日，馬可斯宣布下台。阿基諾夫人上任後與戴卓爾夫人保持良好關係，英國檔案館文件中亦包含兩人互通的書信，顯示戴卓爾夫人曾向對方送贈英國書籍。