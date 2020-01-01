傳高恩藏身空樂器箱　由僱傭兵救離日本

在日本涉嫌違反《金融商品交易法》、正在當地保釋候審的雷諾-日產-三菱聯盟前董事長高恩，周一（12月30日）突然飛抵黎巴嫩首都貝魯特，疑是棄保潛逃。周二（12月31日）有報道指，他是藏身在載樂器的空箱，由假扮交響樂團的黎巴嫩僱傭兵帶離日本，橋段儼如荷里活電影。

根據黎巴嫩一個電視台報道，65歲的高恩日前在東京的寓所，接待一個來自格魯吉亞的交響樂團，然而這批樂手原來是來自黎巴嫩的僱傭兵，高恩就在日本當局毫不知情下，藏身在一個空的樂器箱內，隨這些「樂手」從當地一個機場離境。

高恩首先是登上一架私人飛機飛往土耳其伊斯坦布爾的，再轉乘另一架私人飛機飛往貝魯特，並在當地時間周一凌晨4時許持法國護照一入境。

據報道，整個「大逃亡」是由高恩的53歲妻子卡羅萊在美國策劃。據稱高恩因為保釋協議的條款，已和妻子沒有直接聯絡7個月，而兩人現已在貝魯特的家中相聚，並由黎巴嫩當局保護。

黎巴嫩安全部門周二發聲明，稱高恩合法地入境，因此沒有向他採取行動或控告他的措施，外交部證實高恩是在周一黎明時分合法入境，但不了解他離開日本和入境貝魯特的情況。