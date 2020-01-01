金正恩：重整經濟基礎　制訂十大遠景

北韓勞動黨去年12月28日至31日舉行第七屆中央委員會第五次全體會議，除了美朝關係及無核化談判外，領袖金正恩亦提到經濟發展方向，指經濟成為今年主要戰線，提出重整國家經濟基礎、動用所有生產潛力發展經濟及改善民生。

朝中社報道，金正恩下令所有勞動黨組織和幹部肩負時代賦予的重大任務，投身於以自力更生威力、徹底破壞敵人制裁封鎖的正面突破戰，並把「發起正面突破戰衝破阻礙我們前進的一切困難」列為鬥爭口號。他說：「愈是我們夯實自身威力，更多創造自力更生、自給自足的高貴財富，敵人愈會傷透腦筋。」

金正恩表示，經濟部門的當前任務是重整國家經濟基礎，同時挖掘一切可能的生產潛力，以充分保障經濟發展和民生改善必需的需求。他又指示加強核心內閣責任制、內閣中心制的國家經濟工作體制核心，並根據現實要求找出改進計劃工作的正確方案、保證生產供應總體比例、大大提高國民經濟計劃可信度。

此外，金正恩全面分析冶金、化工、電力、煤炭、機械、建材、鐵運、輕工業部門「堆積如山的弊端和蕭條情況」，要求精打細算並制訂有遠見穩定發展國家經濟的十大遠景目標，並循序漸進地鞏固國家經濟基礎。他亦強調大大提高農業生產，改進科學、教育及衞生工作，以及展開增產節約和提質升級運動。

勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議通過以下決議：

一）重整國家經濟基礎，全部動員一切可能的生產潛力，充分保障經濟發展和民生改善必需的需求；

二）重視科學技術，改進社會主義制度的形象——教育保健工作；

三）保護生態環境，樹立應對自然災害的國家應急管制；

四）以強大的政治外交、軍事攻勢來保證正面突破戰的勝利；

五）加大與反社會主義、非社會主義的鬥爭力度，嚴肅道德綱紀，要求群眾團體組織周密安排思想教育工作；

六）加強革命的參謀部—黨，大大提高其領導能力；

七）革命的指揮成員幹部們在突破社會主義建設的前進道路上、面臨的困難的正面突破戰中，為盡到黨、革命和人民所賦予自己的責任和義務忘我奮鬥；

八）各級黨組織和政治機關周密安排執行這一決議的組織政治工作，最高人民會議常任委員會和內閣等相關機關，採取徹底執行決議任務的實際措施。

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