新聞剖析：新路線正面突破　核武經濟再並進

美朝無核化談判死線已到，北韓領袖金正恩一如所料宣布強硬的對美政策。韓聯社分析指出，北韓的新路線主張「正面突破」，並重推核武經濟並進路線，勢令朝鮮半島局勢重回2017年美朝交惡的局面。

前年4月，金正恩宣布暫停核試及試射洲際彈道導彈，改為全力集中發展經濟。隨着美方沒有作出相應的行動，北韓相隔一年八個月重返「核武研發及經濟發展」雙軌並行的路線；朝中社周三（1日）報道勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議時，有關新路線的「正面突破」或「正面突破戰」表述便多達23次。

分析指，北韓的「正面突破」新路線是指不屈服於國際制裁，並透過自力更生發展經濟，同時繼續研發新戰略武器，加強建設國防力量。在無核化問題上，金正恩警告美國不取消敵對政策，「無核化就會徹底完蛋」，他此言等同宣布短期不談判無核化，但又稱根據美方態度調整應對方式，為兩國對話留有餘地。

此外，金正恩揚言「絕不容許厚顏無恥的美國，把朝美對話用於實現不純目的行徑」，並即將立即開始衝擊性的實際行動，徹底討還北韓一直遭受的痛苦及被遏制的發展代價，分析認為這似為恢復核試及試射洲際彈道導彈鋪路。

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