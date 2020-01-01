新聞背後：有力核威懾　朝潛射導彈反制美

外界紛紛猜測北韓即將展示的新戰略武器，有專家估計可能是使用新款燃料的洲際彈道導彈（ICBM），或者是象徵二次核打擊的潛射彈道導彈（SLBM）與新型彈道導彈潛艇。

北韓去年底兩度在西海衞星發射場進行重大測試，雖然官方沒有公開詳情，但根據事後衞星圖片的分析，可能是陸基靜態火箭或導彈引擎測試。外界估計北韓測試洲際彈道導彈的固態燃料引擎，這意味導彈可易隱藏及更快部署發射，以提升對美核威懾力。北韓現時擁有兩款可攻擊美國本土的洲際彈道導彈，據報均採用液態燃料。

至於新戰略武器的另一個可能性，則是北極星三型潛射彈道導彈與新潛艇這個水下組合。北韓領袖金正恩去年中視察新彈道導彈潛艇時，官媒提到「黨的軍事戰略意圖」，他去年底主持軍事會議時再提及這表述，因此北韓或以新潛艇在水下發射北極星三型；這款導彈去年10月首次測試，估計射程達2500公里。

相比採用新燃料的洲際彈道導彈，北極星三型與新潛艇這組合更值得關注。一旦北韓成功以新潛艇發射北極星三型，意味該國具備屬報復手段的二次核打擊能力；潛艇可在不易被發現的情況下，駛出朝鮮半島東部海域及駛往太平洋，向美國太平洋軍事重地關島及夏威夷發射核導彈，以形成對美有力的核威懾。

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