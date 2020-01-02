維多利亞省山火17人失蹤　軍方空投物資

澳洲東南部山火危機未平，除夕火勢加劇後，主要幹道因安全考慮關閉，僅餘的疏散路線均極為擠塞；部分市鎮更有共5萬人面臨斷水斷電困境，維多利亞省至少17人失蹤。軍方艦艇及直升機周四（2日）繼續接人離開，並投放水糧及衞星電話等物資。

大批滯留東岸的民眾在超市及油站大排長龍，但不少店舖的物資已被買斷。新南威爾士省及維多利亞省在攝氏40度高溫與強風下，出現逾200個火頭；新南威爾士省交通部長康斯坦斯（Andrew Constance）形容情勢危急，呼籲所有人撤離︰「我們周六（4日）將面臨比之前更嚴峻的情況。」

山火本周已導致8人死亡，7人在新南威爾士省、1人在維多利亞省。維多利亞省省長安德魯斯（Daniel Andrews）透露山火已燒毀省內76.6萬公頃土地，但實際災情的評估需時；又指山火濃煙令能見度低下，空投物資的工作受阻。

維多利亞省東部沿海城市馬拉庫塔（Mallacoota）對外道路被截斷，仍有4000人自除夕受困至今。海軍艦艇正運送1.6噸食水及醫療隊至當地，並估計日內可疏散500人，但要疏散所有人恐怕要花上數日甚至數周。軍方表示，出動5架直升機及2艘艦艇救災。