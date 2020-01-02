特朗普前鷹派顧問　促恢復美韓軍演

北韓暗示恢復核試及試射洲際彈道導彈，又預告公開新戰略武器，令朝鮮半島緊張局勢在新一年升級。美國前白宮國家安全顧問博爾頓認為，美方應恢復與南韓的聯合軍演；有南韓傳媒猜測北韓新武器或是多彈頭洲際彈道導彈。

博爾頓對朝態度強硬，他周三（1日）在社交網發文：「如何回應金正恩（北韓領袖）的威脅性新年言論？美國應全面恢復所有在南韓取消或縮減規模的軍事演習，並召開國會聽證會調查駐韓美軍是否真正準備好『今夜作戰』。」金正恩批評美國食言，無視北韓停止核試及試射洲際彈道導彈，繼續與南韓軍演。

外界關注北韓的「新戰略武器」到底是何方神聖，南韓《韓民族日報》引述專家指，北韓以「即將擁有」標籤「新戰略武器」，暗示它與以往公開的武器不同或性能大幅改進，可能與上月兩次重大試驗有關，估計涉及配備新型引擎的多彈頭洲際彈道導彈；這款導彈攻擊時向目標分離多個彈頭，增加攔截難度。

對於金正恩重推核武經濟並進路線的同時，沒有完全關閉談判大門，該報社論認為金正恩避開外界對北韓挑釁的擔憂，並把球踢到美國那一邊；美國總統特朗普多次聲稱與金正恩的關係很好，理應拿出具體方案引導北韓重返談判桌。

南韓《東亞日報》認為，金正恩在勞動黨全體會議上的發言，反映北韓面臨的困境，包括提到北韓需要有利經濟建設的對外環境，因此在強調對美強硬的同時，亦沒有越過朝美關係破裂的紅線；但繼續研發核武只會令北韓面對更嚴厲的制裁，社評指這變相把痛苦轉嫁到國民身上，自力更生即預告「長期貧窮」。

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